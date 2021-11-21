Результаты UFC Fight Night 198. Киеса проиграл второй бой подряд, Тейт уступила Вмейре
В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 198, в главном поединке которого экс-чемпионка легчайшего веса Миша Тейт встретилась с бразильянкой Кетлен Виейрой.
В со-главном событии полусредневес Майкл Киеса после поражения от Висенте Люке сразился с непобежденным проспектом Шоном Брейди.
Результаты турнира Результаты UFC Fight Night 198:
Легчайший вес, до 61 кг. Кетлен Виейра победила единогласным решением судей Мишу Тейт;
Полусредний вес, до 77 кг. Шон Брейди победил единогласным решением судей Майкла Киесу;
Наилегчайший вес, до 57 кг. Таила Сантос победила удушением сзади в 1-м раунде Джоан Вуд;
Легчайший вес, до 61 кг. Рани Яхья победил единогласным решением судей Кана Кён Хо;
Легчайший вес, до 61 кг. Адриан Янез победил раздельным решением судей Дэйви Гранта;
Полулегкий вес, до 66 кг. Пэт Сабатини победил единогласным решением судей Такера Латца;
Легкий вес, до 70 кг. Рафа Гарсия победил единогласным решением судей Натана Леви;
Минимальный вес, до 52 кг. Лупита Годинес победила единогласным решением судей Лому Лукбунми;
Наилегчайший вес, до 57 кг. Коди Дёрден победил единогласным решением судей Цилэна Аожи;
Полулегкий вес, до 66 кг. Ша Илань победил единогласным решением судей Шона Сориано;
Минимальный вес, до 52 кг. Луана Пинейру победила единогласным решением судей Сэм Хьюз.
Комментарии 0