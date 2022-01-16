Результаты всех поединков турнира UFC on ESPN 22: Победы Каттара, Чукагян и россиянина с «украинской» фамилией
Представляем результаты всех поединков турнира UFC on ESPN 22, который завершился в Лас-Вегасе. Отметим, что в главном событии турнира встретились полулегковесы Келвин Каттар и Гига Чикадзе.
Полулегкий вес, до 66 кг. Келвин Каттар (23-5) победил единогласным решением судей Гигу Чикадзе (14-3);
Тяжелый вес, до 120 кг. Джейк Колльер (13-6) победил удушающим приемом в первом раунде Чейза Шермана (15-9);
Наилегчайший вес, до 57 кг. Брэндон Ройвэл (13-6) победил раздельным решением судей Рожериу Бонторина (17-4)
Наилегчайший вес, до 57 кг. Кэтлин Чукагян (17-4) победила единогласным решением судей Дженнифер Майю (19-8-1);
Легкий вес, до 70 кг. Вячеслав Борщев (6-1) победил техническим нокаутом в первом раунде Дакоту Буша (8-4);
Полулегкий вес, до 66 кг. Билл Алджио (15-6) победил единогласным решением судей Жоандерсона Брито (12-3-1);
Средний вес, до 84 кг. Джейми Пикетт (13-6) победил единогласным решением судей Джозефа Холмса (7-2);
Полусредний вес, до 77 кг. Коурт МакГи (21-10) победил единогласным решением судей Рамиза Брахимая (9-4);
Легчайший вес, до 61 кг. Брайан Келлехер (24-12) победил единогласным решением судей Кевина Крума (21-14);
Полулегкий вес, до 66 кг. Ти Джей Браун (16-8) победил единогласным решением судей Чарльза Росу (14-7).
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