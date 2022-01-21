Роберт Уиттакер дал неожиданный прогноз на бой Нганну – Гане

Экс-чемпион среднего веса UFC не верит в шансы действующего держателя титула тяжелого дивизиона

Роберт Уиттакер / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе Роберт Уиттакер дал неожиданный прогноз на бой Фрэнсиса Нганну (16-3) и Сирила Гане (10-0), на кону которого будет стоять чемпионский титул тяжелого веса. Слова Уиттакера приводит портал Sportskeeda.

«Сирил – фаворит, и это забавно, ведь Фрэнсис – действующий чемпион. Однако я читаю, что Ган не просто так идет фаворитом. Его ударка феноменальна. В тяжелом весе никто и близко не сравнится с ней. Я думаю, что Сирил сделает свою работу. Моя ставка – победа Сирила Гана в третьем или четвертом раунде».

Бой Нганну – Гане состоится 22-го января на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, США, в главном событии турнира UFC 270.

Напомним, Нганну назвал двух самых сложных оппонентов в карьере.