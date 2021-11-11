Холловэй: «Бой с Родригесом – это очередная ступень к поясу UFC»
Родригес: «Тут ММА, и Холловэй не сможет использовать свой бокс на полную»
Мексиканский полулегковес – о предстоящем поединке на турнире UFC Fight Night 197
14:28
Яир Родригес / Фото - fightsports.tvТоповый мексиканский полулегковес UFC Яир Родригес (12-2) поделился ожиданиями по поводу предстоящего поединка с экс-чемпионом промоушена Максом Холловэем (22-6).
Цитирует Родригеса MMA Fighting.
«Я знаю, что Макс может драться в высоком темпе очень долго, но я ему не дам набрать этот темп. Это будет бой, в котором определится что сильнее, бокс против тхэквондо. Но тут ММА, и он не сможет использовать свой бокс на полную. Поэтому, я уверен, что финиширую его. Это будет долгий бой, но он закончится досрочно».
Напомним, что бой Родригес – Холловэй станет главным событием турнира UFC Fight Night 197, который состоится 13 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 06:00.
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