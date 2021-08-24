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Роган: «Можно утверждать, что Хабиб – величайший боец в истории ММА»

Комментатор UFC считает россиянина лучшим бойцом всех времен
MMA
13:35
Роган: «Можно утверждать, что Хабиб – величайший боец в истории ММА»
Джо Роган / фото - techcrunch.com

Комментатор UFC Джо Роган назвал экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом всех времен.

Рогана цитирует ресурс mmamania.com:

«Хабиб Нурмагомедов – хороший, очень хороший кандидат. По моему мнению, Хабиб лучший кандидат по той простой причине, что не имеет поражений, и проиграл всего один раунд.

Возможно, он проиграл один раунд Конору, и то, скорее всего, он сам отдал его, чтобы сохранить силы и прикончить Конора после этого, что он и сделал.

У Хабиба никогда не возникало проблем в боях. Однажды его достал Майкл Джонсон, а Майкл Джонсон – это парень, которого недостаточно уважают.

Да, у него были тяжелые поражения, но Майкл Джонсон нокаутировал Дастина Порье одним ударом. Майкл Джонсон был очень опасным противником, и до сих пор им является.

И он достал Хабиба, вероятно, доставив ему самые большие проблемы в бою. Хабиб был потрясен, но он выиграл этот бой и уничтожил его.

Он разбивал его сверху и уговаривал сдаться, говорил, как заслуживает титульный шанс, а затем забрал руку на кимуру, и заставил постучать. Можно утверждать, что Хабиб – величайший боец всех времен».

Пэдди Пимблетт же считает, что Хабиба Нурмагомедова нельзя назвать величайшим бойцом в истории.


Рене Тер Велде
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Джо Роган Хабиб Нурмагомедов

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