Роган: «Можно утверждать, что Хабиб – величайший боец в истории ММА»

Джо Роган / фото - techcrunch.com

Комментатор UFC Джо Роган назвал экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом всех времен.

Рогана цитирует ресурс mmamania.com:

Возможно, он проиграл один раунд Конору, и то, скорее всего, он сам отдал его, чтобы сохранить силы и прикончить Конора после этого, что он и сделал.

У Хабиба никогда не возникало проблем в боях. Однажды его достал Майкл Джонсон, а Майкл Джонсон – это парень, которого недостаточно уважают.

Да, у него были тяжелые поражения, но Майкл Джонсон нокаутировал Дастина Порье одним ударом. Майкл Джонсон был очень опасным противником, и до сих пор им является.

И он достал Хабиба, вероятно, доставив ему самые большие проблемы в бою. Хабиб был потрясен, но он выиграл этот бой и уничтожил его.

Он разбивал его сверху и уговаривал сдаться, говорил, как заслуживает титульный шанс, а затем забрал руку на кимуру, и заставил постучать. Можно утверждать, что Хабиб – величайший боец всех времен».