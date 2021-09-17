Фил Дэвис: «Не могу дождаться, чтобы проверить свои навыки против Ромеро»
Ромеро оказался тяжелее Дэвиса накануне дебютного боя в Bellator
Кубинец проведет первый поединок после ухода из UFC
21:17
44-летний кубинский боец Йоэль Ромеро и экс-чемпион Bellator Фил Дэвис прошли процедуру взвешивания накануне боя.
Фил Дэвис (93,44 кг) – Йоэль Ромеро (93,17 кг)
Для Ромеро бой с Дэвисом станет первым после ухода из UFC. Поединок пройдет в рамках полутяжелого веса, хотя ранее кубинец выступал категорией ниже.
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