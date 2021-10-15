Россияне возненавидели Хабиба? Из-за плохой шутки Нурмагомедов попал в большой скандал

В России Хабиб из-за неосторожного поста в социальных сетях разозлил многих людей

Хабиб Нурмагомедов / Фото: UFC

В России не перестает утихать скандал, связанный с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Все началось на прошлой неделе, когда в метро Москвы трое пьяных дагестанцев жестоко избили парня, заступившегося за незнакомую девушку. Затем злоумышленников арестовали, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил пострадавшего парня Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага».





Затем Хабиб опубликовал в Instagram неудачную шутку о Коноре Магрегоре, которая прямо пересекалась с избиением парня в метро.

Напомним, что 6 октября 2018 года Хабиб после победы в бою с Макгрегором выпрыгнул из октагона на друга Конора Диллона Дэниса, а на ирландца напали Абубакан Нурмагомедов, Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев. Именно об этом инциденте вспомнил Хабиб.

Одним из первых о шутке Нурмагомедова высказался ветеран MMA Олег Тактаров, который ранее ездил в гости к Хабибу и его отцу Абдулманапу.

«С сегодняшнего дня для меня не то что человек, для меня одна нация перестала существовать. Опять затронули мою мать… Все, ребят, на х**. Мы закончили».

Ранее Хабиб встретился с украинским футболистом Александром Зинченком.