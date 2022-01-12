Евлоев назвал соперника, давшего Нурмагомедову наиболее конкурентный бой
Россиянин Евлоев заразился коронавирусом и не сможет подраться с Топурией на UFC 270
Грузин уже нашел того, кто может заменить Мовсара
12:35
Евлоев vs Топурия
Российский проспект полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев (15-0) заразился коронавирусом COVID-19 и снялся с поединка против непобежденного грузина Илии Топурии (11-0), сообщает MMAFighting.
Бой должен был пройти на турнире UFC 270, сообщает MMAFighting.
27-летний россиянин сдал положительный тест на коронавирус.
Отметим, что затем Топурия в Twitter предложил американцу Дэну Иджу заменить Евлоева.
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