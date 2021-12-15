Александр Емельяненко: «Кто не падал, тот не встанет»
Российский историк об Емельяненко: «Мозгов у него, очевидно, нет, интеллекта у него нет»
Деятель культуры и науки отметил, что похожие на Емельяненко существа живут в зоопарках
15 декабря 22:59
Александр Емельяненко / Фото: Чемпионат
Российский историк и деятель культуры Евгений Понасенков
отреагировал на слова тяжеловеса Александра Емельяненко, который заявил, что ударил бы его по животу.
«Это явный дебилизм, и он как раз подтвердил все, что я до этого сказал. То есть уровень спортсмена понятен – это просто тупая, бессмысленная и ущербная агрессия. Мозгов у него, очевидно, нет, интеллекта у него нет, а разговаривать, состязаться интеллектуально, я убежден, он не умеет вообще. Я еще не говорю про то, что не пишет и не читает.
Вы можете зайти в зоопарк, где происходит примерно то же самое – просто бестолковая агрессия. Зачем держат зверей в клетке? Потому что они могут напасть на человека. Но я не знаю, кто это, и как он или оно выглядит, тоже не знаю. Мы не знакомы – но он уже проявил агрессию, по сути, угрозы. В приличной стране им бы за такое должна была заняться полиция».
Напомним, ранее боец, побивший Емельяненко, удивился, что после боя Александр не позвал его выпить водки.
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