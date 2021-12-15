Российский историк об Емельяненко: «Мозгов у него, очевидно, нет, интеллекта у него нет»

Деятель культуры и науки отметил, что похожие на Емельяненко существа живут в зоопарках





Александр Емельяненко / Фото: Чемпионат Российский историк и деятель культуры Евгений Понасенков отреагировал на слова тяжеловеса Александра Емельяненко, который заявил, что ударил бы его по животу.

«Это явный дебилизм, и он как раз подтвердил все, что я до этого сказал. То есть уровень спортсмена понятен – это просто тупая, бессмысленная и ущербная агрессия. Мозгов у него, очевидно, нет, интеллекта у него нет, а разговаривать, состязаться интеллектуально, я убежден, он не умеет вообще. Я еще не говорю про то, что не пишет и не читает. Вы можете зайти в зоопарк, где происходит примерно то же самое – просто бестолковая агрессия. Зачем держат зверей в клетке? Потому что они могут напасть на человека. Но я не знаю, кто это, и как он или оно выглядит, тоже не знаю. Мы не знакомы – но он уже проявил агрессию, по сути, угрозы. В приличной стране им бы за такое должна была заняться полиция». Напомним, ранее боец, побивший Емельяненко, удивился, что после боя Александр не позвал его выпить водки.

