Задержан менеджер Емельяненко. Его подозревают в изнасиловании и избиении
Российский промоушен готов подписать Емельяненко, если тот«не будет бухать»
Ранее Александр не мог надолго воздержаться от алкоголя
09 января 21:59
Александр Емельяненко / Фото: Чемпионат
Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что намерен продолжить работать со скандальным тяжеловесом Александром Емельяненко, если тот не пустится во все тяжкие.
«Мне кажется, в 2022 году мы можем увидеть Александра Емельяненко в AMC Fight Nights. Желание есть, но очень многое будет зависеть от того, что не зависит от нас. Это Санины кондиции, будет ли он тренироваться, какой образ жизни будет вести.
Времена, когда мы потупляли взор и недвусмысленно говорили: «Ну вы же понимаете, о чем я», уже прошли. Мы все понимаем, о чем идет речь.
Если Саня не будет бухать, если будет нормально тренироваться, я уверяю, что он еще может наломать много дров. Ключевое слово «если», но мне он интересен».
Напомним, ранее суд арестовал подозреваемого в изнасиловании менеджера Емельяненко.