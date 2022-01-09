Российский промоушен готов подписать Емельяненко, если тот«не будет бухать»

Александр Емельяненко / Фото: Чемпионат

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что намерен продолжить работать со скандальным тяжеловесом Александром Емельяненко, если тот не пустится во все тяжкие.



Времена, когда мы потупляли взор и недвусмысленно говорили: «Ну вы же понимаете, о чем я», уже прошли. Мы все понимаем, о чем идет речь.

Если Саня не будет бухать, если будет нормально тренироваться, я уверяю, что он еще может наломать много дров. Ключевое слово «если», но мне он интересен».