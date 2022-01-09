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02:00 Монреаль Канадиенс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
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02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован

Российский промоушен готов подписать Емельяненко, если тот«не будет бухать»

Ранее Александр не мог надолго воздержаться от алкоголя
MMA
09 января 21:59
Российский промоушен готов подписать Емельяненко, если тот«не будет бухать»
Александр Емельяненко / Фото: Чемпионат

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что намерен продолжить работать со скандальным тяжеловесом Александром Емельяненко, если тот не пустится во все тяжкие.

«Мне кажется, в 2022 году мы можем увидеть Александра Емельяненко в AMC Fight Nights. Желание есть, но очень многое будет зависеть от того, что не зависит от нас. Это Санины кондиции, будет ли он тренироваться, какой образ жизни будет вести.

Времена, когда мы потупляли взор и недвусмысленно говорили: «Ну вы же понимаете, о чем я», уже прошли. Мы все понимаем, о чем идет речь.

Если Саня не будет бухать, если будет нормально тренироваться, я уверяю, что он еще может наломать много дров. Ключевое слово «если», но мне он интересен».

Напомним, ранее суд арестовал подозреваемого в изнасиловании менеджера Емельяненко.

Карен Агабекян
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Теги

Александр Емельяненко Камил Гаджиев

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