Роузи заступилась за Байлз: «Она находится на Олимпийских играх, а вы – в Twitter»
Роузи, Корьмье и, конечно, Сехудо. Участники Олимпийских игр, которые затем построили карьеру в ММА
Троим из пяти участников топа удалось стать чемпионами UFC
21:06
Эксклюзив
Фото: MMA Mania
На Youtube-канале XSPORT вышло новое видео, посвященное миру смешанных единоборств. В этот раз составили топ участников Олимпийских игр, которые затем построили успешную (Ронда Роузи, Даниэль Кормье, Генри Сехудо), и не со всем (Бен Аскрен), карьеру в главном промоушене мира – UFC.
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