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Розенструйк и Тыбура встретятся на турнире UFC Fight Night 26 февраля

Ивент состоится в Лас-Вегасе
MMA
07:39
Розенструйк и Тыбура встретятся на турнире UFC Fight Night 26 февраля
Розенструйк и Тыбура / Фото - mma-root.com
Суринамский нокаутер тяжелого дивизиона UFC Жаирзиньо Розенструйк (12-3) следующий поединок проведет против поляка Марчина Тыбуры (22-7) 26 февраля на очередном турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает портал SherDog.

Отметим, что Розенструйк свой последний бой провел в сентябре 2021 года, где проиграл по очкам Кертису Блейдсу. Что касается Тыбуры, то он свой предыдущий поединок также проиграл, уступив в октябре минувшего года Александру Волкову единогласным решением судей.

Напомним, что главным событием ивента 26 февраля в Лас-Вегасе станет противостояние в легком весе между Исламом Махачевым (21-1) и Бенеилом Дариушом (21-4-1).
Владимир Кириченко
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Кертис Блейдс Жаирзиньо Розенструик

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