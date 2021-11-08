Президент UFC: «Усман – лучший полусредневес всех времен»
С ним не поспоришь. Усман назвал условие, при котором выйдет в октагон с Адесаньей
Лидер полусреднего дивизиона UFC
12:57
Камару Усман / Фото - UFCЧемпион полусреднего дивизиона UFC Камару Усман (20-1) после победы в реванше с Колби Ковингтоном (16-3) в главном событии турнира UFC 268 заявил, что не желает подниматься в средний вес ради поединка с действующим обладателем титула Исраэлем Адесаньей (21-1).
Усман назвал условие, при котором он может встретиться с Адесаньей.
Цитирует Усмана scmp.com.
«До тех пор пока Исраэль является чемпионом в среднем весе, этот бой не особо меня интересует, если только Дэна Уайт не захочет дать нам 100 миллионов долларов. Тогда у нас с Исраэлем состоится серьезный разговор. Типа: «Эй, мы поделим деньги по 50 миллионов каждому или как?. Однако прямо сейчас этот поединок не очень мне интересен. Для меня два нигерийца с титулами важнее, чем один с двумя поясами».
Отметим, что на данный момент Усман идет на серии из 15 побед в UFC.
Напомним, на турнире UFC 268 Усман единогласным решением судей выиграл поединок у Ковингтона.
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