Очередная неудача. Мороз снялась с поединка на турнире UFC Vegas 40
«С радостью наказала бы эту с**ку, ведь она пыталась загубить мою карьеру». Агапова вызвала на бой Марину Мороз
Дерзкая казахстанка намерен отомстить Марине за клевету
11 октября 14:01
Мария Агапова / Фото - mmajunkie.usatoday.comБоец наилегчайшего дивизиона UFC, казахстанка Мария Агапова (10-2) намерена выйти в октагон с украинкой Мариной Мороз (10-3) после своей досрочной победы над Сабиной Мазо (9-3) в рамках турнира UFC Fight Night 194, который накануне состоялся в Лас-Вегасе.
Цитирует Агапову mmajunkie.usatoday.com.
«Она просто завидует, ну и во-вторых, она подлый человек. Она пыталась разрушить мою карьеру. Из-за ее интервью я потеряла спонсоров и угодила в тяжелую ситуацию, и я с радостью наказала бы эту сучку, ведь она старалась загубить мою карьеру. Мне хочется размазать ее».
«Мы вместе тренировались в одном зале, но после того как я ушла, она начала врать и говорить обо мне всякое дерьмо. Я потеряла кучу спонсоров. От меня отвернулись фанаты. Это было очень подло. Я ушла из зала не из-за проблем с наркотиками, а также не из-за того, что угрожала кому-то ножом, это случилось лишь из-за ссоры с одним парнем».
«Думаю, она пытается убрать меня с дороги. Я покинула зал, у меня были проблемы со здоровьем, и она просто использовала мою слабость, чтобы уничтожить мою профессиональную карьеру. Это супер подло. Я бросаю ей вызов, так что если тебе хочется нести всякое дерьмо, то будь готова ответить за свои слова».
Напомним, несколькими месяцами ранее Мороз разразилась серией обвинений в адрес Агаповой, заявив, что Мария употребляет наркотики, избегает допинг-тестов и конфликтует с партнерами по тренировкам, из-за чего ее в конечном счете выгнали из зала American Top Team.
Ранее стало известно, что Мороз снялась с поединка на турнире UFC Vegas 40.
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