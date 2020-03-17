ВанЗант: «В BKFC я получаю в 10 раз больше, чем в UFC»
Самая сексуальная боец ММА вновь взбудоражила сеть откровенным фото в купальнике
Ванзант пообещала разыграть свой наряд среди подписчиков
11:25
Пейдж Ванзант / фото - Instagram
Боец ММА Пейдж Ванзант (8-5), которая выступает в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship, опубликовала очередной «горячий» снимок в своем Instagram. Девушка предстала перед своими подписчиками в откровенном купальнике, который пообещала разыграть среди тех, кто подпишется на ее фан-сайт.
Свой первый бой на голых кулакахПейдж проиграла решением судей.