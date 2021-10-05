Петр Ян поборется за титул временного чемпиона в бою с Сандхагеном на UFC 267
Сандхаген: «Если я выиграю у Яна, то я могу по праву считать себя полноценным чемпионом»
Американец назвал своего визави сильнейшим бойцом дивизиона
16:58
Кори Сандхаген / Фото - UFCТоповый американский боец легчайшего дивизиона UFC Кори Сандхаген (20-3) прокомментировал грядущий бой против российского экс-чемпиона организации Петра Яна (15-2).
Цитирует Сандхагена The MMA Hour.
«Я считаю, что Петр Ян является сильнейшим бойцом нашего дивизиона. Но если я выиграю у него, то я могу по праву считать себя полноценным чемпионом, а не обладателем временного пояса».
Напомним, что Ян и Сандхаген выйдут в октагон 30 октября в со-главном событии турнира UFC 267 в Абу-Даби.
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