Петр Ян: «Я верю, что в субботу мы с Сандхагеном будем драться за настоящий титул»
Сандхаген – о поединке с Яном: «Мы выйдем причинять друг другу боль»
Топовый американец готов к бою за временный титул UFC
30 октября 10:38
Кори Сандхаген / Фото - ru.ufc.comПретендент на временный титул UFC в легчайшем дивизионе Кори Сандхаген (14-2) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» заявил, что готов к поединку с бывшим чемпионом организации Петром Яном (15-2) 30 октября в со-главном событии турнира UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я готов к бою, мужик. Я потратил много сил, заставил свою задницу попотеть, поэтому с нетерпением жду эти 25 минут в клетке. Все в порядке, так как это часть рабочего процесса. Дуэли взглядов, взвешивание – это все настраивает публику на просмотр боя, а я же сфокусирован на 25 минутах в клетке».
«Петр Ян готов к бою. Мы оба готовы и заряжены. В стилистическом плане у нас очень интересное противостояние. Мы выйдем причинять друг другу боль. Не знаю, что точно с ним произойдет, но знаю, что я готов к пятираундовой войне, после которой выйду из клетки чемпионом мира».
«С моим графиком сна все в порядке. Да, Ян находится в своем часовом поясе, но думаю, что со мной все будет прекрасно. Я высокий, с длинными рычагами, у меня хороший футворк, который доставляет много проблем моим оппонентам. Ян хорошо обороняется, но не так хорошо, как я. Он пропускает больше ударов, чем я. При этом он жесткий тип, но я готов к пятираундовой войне».
Следите за поединком Ян – Сандхаген в онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – 31-го октября, в 06:00.
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