Петр Ян: «Я знал, что Сандхаген будет много двигаться»
Сандхаген: «Петр Ян был лучше сегодня»
Американец прокомментировал поражение на UFC 267
10:20
Фото: mmajunkie.usatoday.com
Топовый американский боец легчайшего дивизиона UFC Кори Сандхаген (14-4) прокомментировал свое поражение в бою за звание временного чемпиона против Петра Яна (16-2).
«Я бы не сказал, что сделал достаточно для победы судейским решением. Он потрясающий боец. Слушай, Петр, ты великий боец.
Он был лучше сегодня. Мне больше нечего добавить. Я всегда говорил, что хочу биться с лучшими в мире, потому что это сделает меня лучшим бойцом. Я благодарен, что сделал это сегодня. Я приму это, извлеку из этого урок и одолею его в следующий раз».
Петр Ян победил Кори Сандхагена решением судей, завоевав временный титул в легчайшем весе.
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