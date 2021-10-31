Сандхаген: «Петр Ян был лучше сегодня»

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Топовый американский боец легчайшего дивизиона UFC Кори Сандхаген (14-4) прокомментировал свое поражение в бою за звание временного чемпиона против Петра Яна (16-2).

Он был лучше сегодня. Мне больше нечего добавить. Я всегда говорил, что хочу биться с лучшими в мире, потому что это сделает меня лучшим бойцом. Я благодарен, что сделал это сегодня. Я приму это, извлеку из этого урок и одолею его в следующий раз».