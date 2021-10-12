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Сандхаген: «У меня есть много способов, которыми я могу прикончить Петра Яна»

Американец поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против россиянина
MMA
09:10
Сандхаген: «У меня есть много способов, которыми я могу прикончить Петра Яна»
Кори Сандхаген / фото - UFC

Американский боец смешанных единоборств Кори Сандхаген (14-3) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна (15-2).

Американца цитирует портал mmanews.com:

«Ти Джей Диллашоу в нашем поединке, во время нанесения удара ногой, порвал ACL. Теперь он выбыл и не может драться. Так что я тот, кто должен сражаться с Петром Яном.

Я считаю Яна хорошим бойцом, но думаю, что у меня есть много способов, которыми я могу прикончить или нанести вред Петру. Мои способности, это путь к успеху в этом бою. Я считаю себя более разнообразным бойцом по сравнению с Яном. У меня больше вариантов одержать победу».

Петр Ян поборется за титул временного чемпиона в бою с Кори Сандхагеном на UFC 267.

Рене Тер Велде
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