Сандхаген: «У меня есть много способов, которыми я могу прикончить Петра Яна»

Кори Сандхаген / фото - UFC

Американский боец смешанных единоборств Кори Сандхаген (14-3) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна (15-2).

Американца цитирует портал mmanews.com:

Я считаю Яна хорошим бойцом, но думаю, что у меня есть много способов, которыми я могу прикончить или нанести вред Петру. Мои способности, это путь к успеху в этом бою. Я считаю себя более разнообразным бойцом по сравнению с Яном. У меня больше вариантов одержать победу».