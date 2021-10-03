Сантос победил Уокера единогласным решением на UFC Fight Night 193

Бой вышел не таким зрелищным, как предполагали фанаты

Тиаго Сантонс и Джонни Уокер / фото - UFC

2-го октября на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, США состоялся турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 193. В главном поединке вечера сошлись бывший претендент на чемпионский титул UFC в полутяжелом весе бразилец Тиаго Сантонс (22-9) и его соотечественник Джонни Уокер (17-6).

Несмотря на ожидания и прогнозы, бой получился не слишком зрелищным. Всю дистанцию бойцы действовали осторожно, выбрасывая не так много ударов. Сантос был более точным в своих атаках и неплохо контролировал Уокера в стойке, не давая найти свой ритм и дистанцию. Как итог, бой продлился все пять раундов, и судьи единогласно отдали победу Сантосу со счетом 48-47, 48-47, 48-47.

Напомним, в главном поединке предыдущего ивента UFC Волкановски избил Ортегу.