Емельяненко проиграл в первом же раунде. Сантос заставил его сдаться

Соперники уже договорились провести реванш

Фото: fightnightsofficial

В главном событии турнира AMC Fight Nights бразилец Марсио Сантос уже в первом раунде «задушил» скандального россиянина Александра Емельяненко.

Противники жестко начали поединок. Сантос сразу проверил ветерана, но затем попал уже Емельяненко. Дальше россиянин неожиданно решил перевести соперника в борьбу, но на настиле у Александра не получился удушающий.

Сантос моментально перехватил инициативу и попытался провести болевой прием, который завершился для бразильца безрезультатно. В конце раунда Марсио все же нашел способ выйти на удушающий, и Емельяненко сдался.

Стоит отметить, что сразу же после поединка соперники договорились провести реванш.

Напомним, что в начале года Александр Емельяненко был не в лучшей физической форме из-за алкоголизма.