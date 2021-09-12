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Сборная Украины по ММА – сильнейшая на планете
Пока только по итогам этапа Кубка мира в Праге
12 сентября 21:05
Фото: mma.org.ua
Завершился этап Кубка мира по смешанным боевым единоборствам в Праге.
По его итогам сборная Украины, включая молодежную команду, завоевала 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Это лучший результат среди всех стран, которые поучаствовали в турнире.
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