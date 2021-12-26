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«Счастливого Рождества, суче**ш». Джон Джонс и Дэн Хукер устроили жесткую перепалку

Дэн напомнил Джону как тот избивал свою жену

MMA
12:58
«Счастливого Рождества, суче**ш». Джон Джонс и Дэн Хукер устроили жесткую перепалку
Джон Джонс, Дэн Хукер / Фото: MiddleEasy

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) и легковес Дэн Хукер (21-11) устроили жесткуюю перепалку в социальных сетях.

Дэн Хукер:

«Представь себе, что избиваешь пятерых человек, и ни один из них не твоя жена».

Джон Джонс:

«Бро, твоя карьера идет, мягко говоря, так себе, вот тебе мой ответ. Лол. Каждый раз, когда у тебя была возможность сделать себе имя и приблизиться к своему корешу Иззи, ты лажал. Ты не можешь достичь величия, и поэтому кидаешься в интернете на тех, кому это удалось. Отличный план, что тут сказать».

Дэн Хукер:

«Лайфхак: если не избивать свою жену, то семейные праздники будут проходить гораздо веселее. Счастливого Рождества, сученыш».

Дэн Хукер:

«Меня выбесило твое лицемерное заявление о ситуации с Сонненом. Его задержали за то, что он защищал свою жену. Тебя задерживали за то, что ты на свою жену нападал».

Напомним, ранее полиция задержала бойца MMA Чейла Соннена за избиение людей.

 

Источник: bloodandsweat.ru Карен Агабекян
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