Джон Джонс рассказал, когда вернется в октагон
«Счастливого Рождества, суче**ш». Джон Джонс и Дэн Хукер устроили жесткую перепалку
Дэн напомнил Джону как тот избивал свою жену
12:58
Джон Джонс, Дэн Хукер / Фото: MiddleEasy
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) и легковес Дэн Хукер
(21-11) устроили жесткуюю перепалку в социальных сетях.
Дэн Хукер:
«Представь себе, что избиваешь пятерых человек, и ни один из них не твоя жена».
Джон Джонс:
«Бро, твоя карьера идет, мягко говоря, так себе, вот тебе мой ответ. Лол. Каждый раз, когда у тебя была возможность сделать себе имя и приблизиться к своему корешу Иззи, ты лажал. Ты не можешь достичь величия, и поэтому кидаешься в интернете на тех, кому это удалось. Отличный план, что тут сказать».
Дэн Хукер:
«Лайфхак: если не избивать свою жену, то семейные праздники будут проходить гораздо веселее. Счастливого Рождества, сученыш».
Дэн Хукер:
«Меня выбесило твое лицемерное заявление о ситуации с Сонненом. Его задержали за то, что он защищал свою жену. Тебя задерживали за то, что ты на свою жену нападал».
Напомним, ранее полиция задержала бойца MMA Чейла Соннена за избиение людей.
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