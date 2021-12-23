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02:00 Оттава Сенаторс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
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02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
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Сехудо: «Чимаев уничтожит Колби Ковингтона»

Генри уверен, что конкуренцию Хамзату может составить Усман
MMA
21:47
Сехудо: «Чимаев уничтожит Колби Ковингтона»
Хенри Сехудо / Фото: MMA Fighting

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо высказался о скандальном проспекте полусреднего веса Хамзате Чимаеве (10-0). Слова «Трипл-С» приводит портал sportskeeda.com.

«Я очень высокого мнения об этом парне. Я думаю, что он уничтожит Колби Ковингтона. Думаю, он уничтожит большинство полусредневесов.

Единственный полусредневес, способный побить Чимаева, – это Камару Усман. Всем остальным он преподаст урок».

Напомним, ранее Чимаев ранее пообещал оторвать голову Белалу Мухаммаду.

Карен Агабекян
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Теги

Хамзат Чимаев Генри Сехудо

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