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Сехудо: «Чимаев уничтожит Колби Ковингтона»
Генри уверен, что конкуренцию Хамзату может составить Усман
21:47
Хенри Сехудо / Фото: MMA Fighting
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо высказался о скандальном проспекте полусреднего веса Хамзате Чимаеве (10-0). Слова «Трипл-С» приводит портал sportskeeda.com.
«Я очень высокого мнения об этом парне. Я думаю, что он уничтожит Колби Ковингтона. Думаю, он уничтожит большинство полусредневесов.
Единственный полусредневес, способный побить Чимаева, – это Камару Усман. Всем остальным он преподаст урок».
Напомним, ранее Чимаев ранее пообещал оторвать голову Белалу Мухаммаду.
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