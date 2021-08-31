Сехудо: «Если вы считаете, что Вудли победил Пола, то вы сумасшедшие»
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо уверен, что Тайрон Вудли справедливо проиграл раздельным решением судей в боксерском поединке с видеоблогером Джейком Полом, но считает, что ветеран ММА не остался в обиде после этого боя.
Сехудо цитирует портал sportskeeda.com:
«Джейк Пол побил Вудли. Я считаю, что, возможно, Вудли взял только второй или третий раунд - я забыл, когда он поймал его этим хорошим правым прямым. А так он был слишком пассивным. Эти силовые удары ничего не значат. Если вы считаете, что Вудли победил, то вы, ребята, сумасшедшие. Уже сам факт, что Тайрон позволил Джейку Полу оставаться в бою с ним, это просто… Ты проиграл, мужик.
Но я скажу вот что: в конечном итоге Тайрон Вудли - настоящий победитель. Вы представляете, сколько денег он заработал за платные трансляции? У него подвешен язык, этот чувак может продать бой. Возможно, он не способен драться или боксировать, но он может продать чертов поединок.
Ребята, задумайтесь о развлекательном аспекте боев - вот о чем я говорю. Многие думают, что ММА - это про уважение, но бойцам за это не платят».
Исраэль Адесанья (21-1) поделился впечатлениями от боксерского поединка между Тайроном Вудли и Джейком Полом.
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