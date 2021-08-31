Сехудо: «Если вы считаете, что Вудли победил Пола, то вы сумасшедшие»

Генри Сехудо / фото - UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо уверен, что Тайрон Вудли справедливо проиграл раздельным решением судей в боксерском поединке с видеоблогером Джейком Полом, но считает, что ветеран ММА не остался в обиде после этого боя.

Сехудо цитирует портал sportskeeda.com:

Но я скажу вот что: в конечном итоге Тайрон Вудли - настоящий победитель. Вы представляете, сколько денег он заработал за платные трансляции? У него подвешен язык, этот чувак может продать бой. Возможно, он не способен драться или боксировать, но он может продать чертов поединок.

Ребята, задумайтесь о развлекательном аспекте боев - вот о чем я говорю. Многие думают, что ММА - это про уважение, но бойцам за это не платят».