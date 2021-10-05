Сехудо «Ник Диас должен провести третий бой с Робби Лоулером»

Американец поделился своим мнением относительно возобновления карьеры его соотечественником

Фото: mmajunkie.usatoday.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо поделился своим мнением относительно возобновления карьеры его соотечественником Ником Диасом (26-9). Генри считает Ника легендой и, по его мнению, он должен провести третий поединок против Робби Лоулера (28-15).

Сехудо цитирует портал mmamania.com:

«Я думаю, что Ник должен еще раз встретиться с Робби Лоулером. Ненавижу говорить это слово - легенда, но Ник Диас – легенда. Ник, если ты смотришь это интервью, я говорю, что ты должен провести еще один бой против Лоулера. У них сейчас счет 1:1. Третий матч определит победителя. Я искренне верю, если у Диаса будет больше времени на подготовку, он победит Лоулера».

На турнире UFC 266 Робби Лоулер техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Ника Диаса.