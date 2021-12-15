Волкановски не заинтересован в мегафайте с Сехудо
Сехудо ответил на вызов Круса: «Ты упустил возможность и проиграл»
Генри сначала хочет бой с Волкановски
15 декабря 11:07
Генри Сехудо / Фото: EssentiallySports
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо высказался о вызове экс-чемпиона легчайшего веса Доминика Круса (24-3).
«Доминик Крус, дорогой король прелимов, ты упустил возможность и проиграл. У тебя уже был шанс, и тебе удалось сделать только одно – преклонить передо мной свои хирургически восстановленные колени.
Если я решу вернуться, я сначала встречусь с Алексом Волкановски. «Трипл-С» не собирается драться в чертовых прелимах».
Напомним, ранее Волкановски пообещал раздавить Сехудо.
Комментарии 0