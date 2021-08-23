Сехудо: «Хабиб – самый доминирующий и скромный чемпион в истории»
Сехудо: «Стивсон в ближайшие пару лет сможет победить такого парня, как Джон Джонс или даже Нганну»
Бывший чемпион UFC – о перспективах олимпийского чемпиона Токио-2020 в ММА
14:55
Гейбл Стивсон и Гено Петриашвили / Фото - reporterdoorЭкс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо с уверенностью заявил, что олимпийский чемпион Токио-2020 по вольной борьбе Гейбл Стивсон в будущем сможет победить Джона Джонса (26-1) и действующего чемпиона промоушена в тяжелом дивизионе Фрэнсиса Нганну (16-3).
По словам Сехудо, для этого 21-летнему американцу нужно несколько лет тренировок по смешанным единоборствам.
Цитирует американца tmz.com.
«Я действительно верю, что Гейбл в ближайшие пару лет сможет победить такого парня, как Джон Джонс или даже Фрэнсис Нганну. Он несет за собой большую угрозу из-за своего темпа борьбы. Стивсон настоящий тяжеловес, но если бы прямо сейчас мы поместили его в клетку, то Джон Джонс и Фрэнсис Нганну причинили бы ему боль. Я был в подобном положении раньше, когда первый раз встретился с Деметриусом Джонсоном. Я уже в то время неплохо дрался в стойке, но он быстро со мной разобрался. ММА – это другая игра, которую нужно уважать».
Напомним, в финале Олимпиады-2020 Стивсон сенсационно выиграл схватку у титулованного грузинского борца Гено Петриашвили.
Ранее Стивсон заявил, что намерен попробовать свои силы в ММА, подписав контракт с американским промоушеном UFC.
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