Сехудо: «Я был разочарован Ковингтоном в реванше с Усманом»

Американец признался, что выступление соотечественника в реванше с нигерийцем не оправдало его ожиданий

Фото: mmajunkie.usatoday.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что выступление бывшего претендента на титул в полусреднем весе Колби Ковингтона (16-3) в реванше с Камару Усманом (20-1) не оправдало его ожиданий.

Сехудо цитирует портал sportskeeda.com:

«Если что, то я был разочарован Колби. Бывает так, что когда ты проходишь через войну, не будучи готовым к этому психологически, ты затем не можешь биться, как раньше. Даже глядя на выход Колби Ковингтона в октагон, я мог заметить, что что-то изменилось. Я мог сказать, что у него вряд ли была показная уверенность, поэтому он был чрезвычайно осторожным. Как по мне, чтобы победить такого парня, как Камару Усман, ты должен навязать ему бой. Тебе нужно действовать грязно, но Колби Ковингтон не сделал этого».

Камару Усман в тяжелом реванше разбил Колби Ковингтона.