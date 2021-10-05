Сехудо: «Я не Сент-Пьер, который выбрал себе удобного соперника и затем ушел»

Генри может стать первым чемпионом UFC в трех разных дивизионах

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Бывший чемпион UFC Генри Сехудо объяснил, в чем величие его возможного боя против обладателя титула UFC в полулегком весе Алекса Волкановски (23-1). Слова американца приводит ESPN MMA:

«Я не Жорж Сент-Пьер, который выбрал себе удобного соперника в лице Майкла Биспинга и затем ушел. Я хочу сразиться с человеком, который занимает третью строчку в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий и, вероятно, является величайшим полулегковесом в истории. Либо я побью его, либо он надерет мне задницу. Я готов рискнуть».

В 2017 году Сент-Пьер вернулся в октагон после почти четырехлетнего перерыва и победил Майкла Биспинга, став чемпионов UFC во втором весе – среднем дивизионе.

Напомним, Волкановски не верит в серьезность вызова Сехудо. И все же, если такой бой состоится и Генри одержит победу, то он станет первым бойцов в истории UFC, которому удалось завоевать пояса в трех разных дивизионах.