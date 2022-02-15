Сехудо: «Я уверен, что Чимаев легко победит Адесанью»

Генри Сехудо / Фото: ufc

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о гипотетическом бое полусредневеса Хамзата Чимаева (10-0) и чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи (22-1). Слова «Трипл С» приводит портал BJPenn.



Если бы Исраэль выиграл, то я бы заткнулся и извинился. Но, если когда-то этот бой состоится, я буду болеть за Чимаева. Он является совсем другим животным.

Я слышал от многих людей, что он тренируется как никто другой. Также он сильный борец. Я уверен, что Чимаев легко победит Адесанью».