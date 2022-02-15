Сехудо: «Я уверен, что Чимаев легко победит Адесанью»
Сехудо: «Я уверен, что Чимаев легко победит Адесанью»
Генри уверен, что борьба Хамзата решит исход боя
13:59
Генри Сехудо / Фото: ufc
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о гипотетическом бое полусредневеса Хамзата Чимаева (10-0) и чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи (22-1). Слова «Трипл С» приводит портал BJPenn.
«Я не играю в азартные игры, но если бы мне нужно было поставить ставку, то я бы сказал, что Чимаев тот боец, который остановит Адесанью.
Если бы Исраэль выиграл, то я бы заткнулся и извинился. Но, если когда-то этот бой состоится, я буду болеть за Чимаева. Он является совсем другим животным.
Я слышал от многих людей, что он тренируется как никто другой. Также он сильный борец. Я уверен, что Чимаев легко победит Адесанью».
Напомним, ранее Чимаев и Адесанья вспомнили друг о друге. Хамзат даже пригрозил убить Исраэля.
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