Сен-Пьер: «На своем пике я бы мог конкурировать с Усманом»

Жорж Сен-Пьер / фото - Fighttime

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер (26-2) высказался о развитии смешанных единоборств. Боец уверен, что современные атлеты сильнее тех, что доминировали раньше. В качестве примера в интервью Ариэлю Хельвани канадец привел себя и действующего обладателя пояса полусреднего веса Камару Усмана (18-1).

В ММА мы не можем измерить результативность, как в беге или тяжелой атлетике – мы можем только спекулировать на эту тему время от времени. Возможно, Камару Усман не выиграет одиннадцать титульных поединков, но он определенно поднимает планку. И если я это не признаю, это значит, что я оскорбляю весь ростер UFC. Это было бы равносильно утверждению, что спорт регрессирует, но это не так. Я верю, что спорт становится лучше. Чувствую ли я, что на своем пике мог бы конкурировать с Камару Усманом? Да, это так. Однако, я точно знаю, что со временем бойцы становятся лучше».