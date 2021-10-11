Сен-Пьер сделал признание о своей бойцовской карьере: «Я притворялся всю свою жизнь»

Легендарный канадец рассказал, что ему никогда не нравилось драться

Жорж Сен-Пьер / фото - bleacherreport.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер признался, что ему никогда не нравилось драться, однако он делал вид, что получает от этого удовольствие.

Канадца цитирует портал sportskeeda.com:

«Мне кажется, что я притворялся всю свою жизнь, потому что никогда не получал удовольствия от боев. Это было для меня чрезвычайно неудобно и невыносимо. Впрочем, я притворялся перед камерами и моим соперником. Я делал покер-фейс и притворялся, что я люблю это, что я восхищен. Но меня это вообще не восхищало. Мне было отнюдь не весело. Я притворялся, что хочу с кем-то боксировать, но затем я с ним боролся. Это своего рода исполнение роли, потому что ты выражаешь себя. Вот почему это называется боевыми искусствами. Вот из-за чего здесь фигурирует слово «искусства».

Жорж Сен-Пьер был включен в Зал Славы UFC.