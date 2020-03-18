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Сен-Пьер: «В UFC хотят, чтобы кто-то победил Хабиба, но он умен»
Легендарный канадец считает Нурмагомедова самым успешным бойцом за всю историю ММА
18 марта 21:25
Жорж Сен-Пьер / Фото - bleacherreportЭкс-чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер поделился мнением о том, почему президент промоушена Дэйна Уайт не хочет, чтобы россиянин Хабиб Нурмагомедов (29-0) завершил карьеру в статусе непобежденного чемпиона организации.
Цитирует легендарного канадца ESPN.
«С точки зрения бизнеса, UFC наверняка не хочет, чтобы один из их спортсменов уходил на своих условиях, особенно когда он чемпион. Это одна из причин, по которой они злились на меня. Я сделал это два раза. Но я думаю, они придают этому слишком большое значение. Если вы посмотрите на бокс, то, как они продвигают этот вид спорта, это будет, например, «Мэйвезер против Канело», а только затем вы узнаете, за какой титул они дерутся. В UFC сначала вы видите название турнира, а потом имена бойцов. Так что они продвигают спорт по-другому. Я думаю, что продвижение должно быть больше сосредоточено на спортсмене, чем на организации. Титул – просто титул. Даже если вы чемпион, это не значит, что люди думают, что вы лучший в мире. Вы можете быть чемпионом, но вы не дрались с лучшим парнем. Люди не дураки. Люди это знают».
«По этой причине я считаю, что они хотят оставить Хабиба в боях, потому что люди знают, что Хабиб непобежден. У него, наверное, самая успешная карьера за всю историю. Я даже не знаю, проиграл ли он раунд – он мог проиграть раунд, но он доминирует над всеми своими противниками. Они не хотят, чтобы он ушел на своих условиях, они хотят, чтобы кто-то его побил, а потом они скажут: «Хорошо, теперь ты можешь уйти». Но Хабиб умен, я думаю, он очень умен, он ушел, будучи на вершине, и в этом нет ничего плохого».
Ранее Сен-Пьер назвал условие для мегафайта с Хабибом.