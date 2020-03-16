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Сен-Пьер: «Я не любил бои»
При этом, канадец влюблен в победы
16 марта 15:06
Жорж Сен-Пьер / Фото: MMA Junkie - USA Today
Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах Жорж Сен-Пьер высказался о своем отношении к MMA после завершения карьеры. Слова канадца приводит портал bjpenn.com.
«Я не люблю драться. Я ненавижу это. Никогда не знаешь, удастся ли тебе избежать унижений и травм. Это невыносимый стресс. Но когда выигрываешь поединок, то понимаешь, чего это стоило. Чем выше риск, тем больше награда. Я не любил бои, но любил победы».
Напомним, ранее Сен-Пьер отказался от поединка с чемпионом UFC Камару Усманом.