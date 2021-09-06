Люке: «Я хотел бы завоевать чемпионский титул, победив Камару Усмана»
Сен-Пьер: «Я верю, что у каждого есть шанс победить Усмана»
Канадец уверен, что американец не является непобедимым бойцом
21:20
Камару Усман / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер уверен, что действующий обладатель титула в полусреднем дивизионе Камару Усман (20-1) не является непобедимым бойцом.
Канадца цитирует ресурс sportskeeda.com:
«Я верю, что у каждого есть шанс победить Камару Усмана. Возможно, расклады и не в пользу его соперников, но Камару нужно будет убедиться, что он очень упорно работает, не ищет легких путей и каждый бой воспринимает всерьез.
Для чемпиона опасно, когда он выглядит непобедимым. Я могу сказать вам об этом, исходя из собственного опыта. Если кажется, что никто не может к тебе даже прикоснуться, опасность возникает, когда спортсмен сам начинает в это верить и забывает, что достаточно одной ошибки, чтобы все потерять».
Жорж Сен-Пьер считает, что Конор Макгрегор (22-6) вернется на свой прежний уровень.
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