Сен-Пьер: «Я верю, что у каждого есть шанс победить Усмана»

Камару Усман / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер уверен, что действующий обладатель титула в полусреднем дивизионе Камару Усман (20-1) не является непобедимым бойцом.

Канадца цитирует ресурс sportskeeda.com:



Для чемпиона опасно, когда он выглядит непобедимым. Я могу сказать вам об этом, исходя из собственного опыта. Если кажется, что никто не может к тебе даже прикоснуться, опасность возникает, когда спортсмен сам начинает в это верить и забывает, что достаточно одной ошибки, чтобы все потерять».