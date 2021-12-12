Нуньес – после сенсационного поражения от Пеньи: «Честно говоря, я сделала все, что смогла»
Сенсационная Пенья готова в начале 2022 года дать реванш Нуньес
Джулианна отметила, что Аманда являлась лучшей женщиной-бойцом в истории
15:34
Джулианна Пенья, Аманда Нуньес / Фото: mmajunkie.usatoday.com
Новая чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья (14-4) на пресс-конференции после UFC 269 заявила, что даст реванш Аманде Нуньес (21-5), если та его пожелает.
«Все считали, что я хорошо себя чувствую только в партере, но в MMA ты должен быть умелым во всем. На ногах, в клинче или на земле – где бы ни проходил поединок, мне комфортно.
Аманда была великой чемпионкой, она много сделала для ММА. Поэтому победа над, вероятно, величайшей девушкой-бойцом всех времен – это то, чего я еще не осознаю.
Мы с ней можем провести реванш уже в следующем поединке. Я буду свободна в следующее два месяца. Что бы ни захотели устроить в UFC, я готова и если Нуньес захочет провести реванш, то мы можем это сделать».
Напомним, ранее Пенья неожиданно оформила досрочную победу над Нуньес.
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