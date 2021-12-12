Сенсационная Пенья готова в начале 2022 года дать реванш Нуньес

Джулианна Пенья, Аманда Нуньес / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Новая чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья (14-4) на пресс-конференции после UFC 269 заявила, что даст реванш Аманде Нуньес (21-5), если та его пожелает.

Аманда была великой чемпионкой, она много сделала для ММА. Поэтому победа над, вероятно, величайшей девушкой-бойцом всех времен – это то, чего я еще не осознаю.

Мы с ней можем провести реванш уже в следующем поединке. Я буду свободна в следующее два месяца. Что бы ни захотели устроить в UFC, я готова и если Нуньес захочет провести реванш, то мы можем это сделать».