Сент-Пьер рассказал, при каких условиях он может согласиться на бой

Экс-чемпион UFC не собирается возобновлять карьеру

Джордж Сент-Пьер / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джордж Сент-Пьер заявил, что не собирается возобновлять карьеру, однако готов еще раз выступить, если ему предложат благотворительный поединок или несерьезный бой ради забавы.

Сент-Пьера цитирует портал bjpenn.com:

«Я больше не буду снова драться, чтобы доказать, что являюсь сильнейшим бойцом в мире. Эта часть моей жизни закончилась, ведь я считаю, что мои лучшие годы остались позади. Однако я мог бы поучаствовать в благотворительном бою или провести новаторский поединок ради веселья, будь то бокс, грэпплинг или что-то другое. Это могло бы быть интересно, потому что внутри меня жив дух конкуренции. Поединок ради забавы - это то, что не повлияло бы на мое наследие, поскольку это делается ради другой цели. Я бы мог сделать это».

Джордж Сент-Пьер заявил, что может вернуться в бои, но после завершения контракта с UFC.