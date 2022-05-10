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Серроне повідомив, коли завершить кар'єру

«Ковбой» хоче отримати в UFC ювілейну цифру
MMA
10:35
Серроне повідомив, коли завершить кар'єру
Дональд Серроне / Фото: Bloody Elbow

Топовий американський ветеран UFC Дональд Серроне (36-16) розповів про скасування бою з Джо Лоузоном (28-15) та завершення кар'єри.

«Я провів в Zuffa (UFC) 48 боїв. Засмучений через те, що не зміг провести свій 49-й бій, влаштувавши шоу для всіх вас. Мій номер 50, джентльмени. Я завершу кар'єру, коли доведу кількість боїв під егідою Zuffa до 50. Тож у мене залишилося ще два поєдинки в UFC.

Дякую, Дейна Уайт. Дякую, Джо Лоузон. Дякую тобі за розуміння і за те, що не став битися з хворим «Ковбоєм». Я б не хотів битися з цим хлопцем. Тобі потрібний сильний, здоровий виродок. Тож ми ще зустрінемося.

Як уже сказав, «Ковбой» проведе під егідою Zuffa ще два поєдинки. Після цього я піду, хлопці. Я повернуся сильніше, ніж будь-коли».

Нагадаємо, Серроне не вигравав упродовж шести поєдинків. Останній його бій пройшов у травні 2021 року.

Карен Агабекян
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