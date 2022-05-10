Серроне повідомив, коли завершить кар'єру

Дональд Серроне / Фото: Bloody Elbow

Топовий американський ветеран UFC Дональд Серроне (36-16) розповів про скасування бою з Джо Лоузоном (28-15) та завершення кар'єри.

Дякую, Дейна Уайт. Дякую, Джо Лоузон. Дякую тобі за розуміння і за те, що не став битися з хворим «Ковбоєм». Я б не хотів битися з цим хлопцем. Тобі потрібний сильний, здоровий виродок. Тож ми ще зустрінемося.

Як уже сказав, «Ковбой» проведе під егідою Zuffa ще два поєдинки. Після цього я піду, хлопці. Я повернуся сильніше, ніж будь-коли».