Ветеран UFC может сменить дивизион
Шевченко открыла в Бишкеке зал для подготовки бойцов UFC
«Пуля» является первой и единственной в истории чемпионкой UFC из Киргизии
16:45
Валентина Шевченко / Фото: instagram.com/bulletvalentina/
В Бишкеке (Кыргызстан) чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко
(22-3) открыла спортзал UFC.
Отметим, что в промоушене открывают спортзалы во многих странах, где смогут готовиться действующие бойцы MMA и проспекты, которые в будущем могут подписать контракт с UFC.
Напомним, ранее Шевченко заявила, что не хочет возобновлять боксерскую карьеру.
Комментарии 0