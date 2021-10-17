Шлеменко выиграл у Гусейнова на турнире Хабиба

Главный борец с алкоголем в MMA провел всю дистанцию





Александр Шлеменко / Фото: Eurosport

В Сочи (Россия) в главном событии турнира Eagle FC 42 экс-чемпион Bellator в среднем весе Александром Шлеменко (60-13-1) выиграл единогласным решением судей у дагестанца Артура Гусейнова (26-10).



Шлеменко с первых секунд поединка начал поддавливать Гусейнова в стойке, но дагестанец уходил от большинства ударов и неплохо контратаковал.

Шлеменко контролировал ход боя хоть и приходилось много клинчевать. Гусейнов же немного уступал в скорости и опыте боев высокого уровня, что и привело к его поражению.