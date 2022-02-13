Шок! Туиваса жестоко нокаутировал Льюиса

«Черный зверь» не выдержал атаку соперника

Деррик Льюис, Тай Туиваса / Фото: usatoday.com

На турнире UFC 271 в Хьюстоне тяжеловес Деррик Льюис (26-9) проиграл нокаутом во втором раунде австралийцу Таю Туивасе (13-3).



Льюис в этом поединке смотрелся предпочтительнее, поскольку еще в первом раунде он выигрывал размены и смог провести тейкдаун.

Во втором раунде Льюис попал серией тяжелых ударов, которые Туиваса выдержал. Затем бойцы устроили размен у сетки, в ходе которого удар локтем привел к падению Деррика – нокаут.

Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции.