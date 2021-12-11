Украинец Шолинян подписал контракт на следующий бой в UFC
Шолинян узнал имя соперника на турнире UFC в Лондоне
По информации XSPORT, им стал 28-летний британец
08:53
Людвик Шолинян / Фото - UFCКак стало известно XSPORT, украинский боец легчайшего дивизиона UFC Людвик Шолинян (9-3-1) свой следующий поединок проведет против британца Натаниэля Вуда (17-4).
Турнир пройдет 19 марта в Лондоне (Великобритания).
Отметим, Вуд провел шесть поединков в американском промоушене, в четырех из которых одержал победу. Среди соперников британца отметим экс-претендента на титул в наилегчайшем дивизионе Джона Додсона (21-12), которому Натаниэль проиграл техническим нокаутом в 3-м раунде в феврале 2020 года.
Напомним, Шолинян на турнире UFC Fight Night 191 единогласным решением судей проиграл британскому проспекту Джеку Шору (15-0).
Комментарии 0