Украинец Шолинян выступит на турнире UFC 4 сентября
Шолинян – в деле. Обнародован файткард турнира UFC Fight Night 191: Тилл – Брансон
Украинский боец проведет дебютный поединок в лучшем ММА-промоушене мира
11:53
Людвик Шолинян / Фото - mmajunkie.usatoday.com4 сентября на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 191, главным событием которого станет поединок в среднем дивизионе между экс-претендентом на титул Дарреном Тиллом (18-3-1) и ветераном ММА Дереком Брансоном (22-7).
Отметим, что в октагон выйдет и проведет дебютный поединок в UFC украинский боец легчайшей весовой категории Людвик Шолинян (9-1-1). Его соперником станет непобежденный американец Джек Шор (14-0).
Основной кард:
Даррен Тилл – Дерек Брансон
Том Аспинэлл – Сергей Спивак
Мэнди Бом – Ариани Липски
Алекс Мороно – Давид Завада
Модестас Букаускас – Халил Раунтри
Пэдди Пимблетт – Луиджи Вендрамини
Прелимы:
Молли МакКэнн – Ким Цзи Йон
Джек Шор – Людвик Шолинян
Джулиан Эроса – Шарль Журден
Марк-Андре Баррио – Далча Лунгиамбула
Джонатан Мартинес – Марсело Рохо
Напомним, Шолинян был участником последнего сезона TUF.
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