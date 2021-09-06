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Шолинян: «Я знаю, что не показал ничего, что от меня ожидали, но время расставит все на свои места»

Украинский боец UFC – о поражении от Шора

MMA
07:57
Шолинян: «Я знаю, что не показал ничего, что от меня ожидали, но время расставит все на свои места»
Людвик Шолинян (справа) / Фото - talksport
Украинский боец легчайшего дивизиона UFC Людвик Шолинян (9-3-1) в Instagram поделился эмоциями после дебютного поединка в рамках американского промоушена.

«Я знаю, что не показал ничего, что от меня ожидали, но время расставит все на свои места. Всем спасибо за поддержку! От души! Еще вернемся».



Напомним, Шолинян на турнире UFC Fight Night 191 единогласным решением судей проиграл британскому проспекту Джеку Шору (15-0).
Владимир Кириченко
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