Шолинян неудачно дебютировал в UFC
Шолинян: «Я знаю, что не показал ничего, что от меня ожидали, но время расставит все на свои места»
Украинский боец UFC – о поражении от Шора
07:57
Людвик Шолинян (справа) / Фото - talksportУкраинский боец легчайшего дивизиона UFC Людвик Шолинян (9-3-1) в Instagram поделился эмоциями после дебютного поединка в рамках американского промоушена.
«Я знаю, что не показал ничего, что от меня ожидали, но время расставит все на свои места. Всем спасибо за поддержку! От души! Еще вернемся».
Напомним, Шолинян на турнире UFC Fight Night 191 единогласным решением судей проиграл британскому проспекту Джеку Шору (15-0).
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