Шолинян – в деле. Обнародован файткард турнира UFC Fight Night 191: Тилл – Брансон
Шолинян неудачно дебютировал в UFC
Украинец проиграл британскому проспекту
07:54
Фото: Getty Images
Украинец Людвик Шолинян (9-3-1) провел дебютный бой в самом престижном промоушене мира на турнире UFC Fight Night 191.
Шолинян встретился с британским проспектом Джеком Шором (15-0). Поединок прошел в прелимах. Бойцы сражались все отведенные три раунда, но, к сожалению, украинец проиграл единогласным решением судей – 27:30, 27:30, 27:30.
Шолинян вышел на бой на коротком уведомлении.
Напомним, в главном бою вечера Дерек Брансон избил Даррена Тилла и бросил вызов чемпиону.
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