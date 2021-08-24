Шпонарский помогает Амосову подтянуть ударную технику

Ранее он помогал Беринчику готовить клинч к кулачному бою с Лобовым





Ярослав Амосов / Фото: instagram

Чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов опубликовал в Instagram видео своей тренировки в тренировочном лагере в Карпатах.



Как видим, Амосов работает над отстающими навыками в стойке. Помогает ему в этом украинский тайский боксер Анатолий Шпонарский.

Отметим, именно Шпонарский помогал украинскому боксеру Денису Беринчику готовиться к дебюту в кулачных боях против Артема Лобова.

Напомним, ранее стали известны потенциальные соперники Амосова в следующем поединке.