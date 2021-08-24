Экс-чемпион Bellator: «У Амосова есть преимущество в борьбе над Усманом»
Шпонарский помогает Амосову подтянуть ударную технику
Ранее он помогал Беринчику готовить клинч к кулачному бою с Лобовым
09:36
Ярослав Амосов / Фото: instagram
Чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов опубликовал в Instagram
видео своей тренировки в тренировочном лагере в Карпатах.
Как видим, Амосов работает над отстающими навыками в стойке. Помогает ему в этом украинский тайский боксер Анатолий Шпонарский.
Отметим, именно Шпонарский помогал украинскому боксеру Денису Беринчику готовиться к дебюту в кулачных боях против Артема Лобова.
Напомним, ранее стали известны потенциальные соперники Амосова в следующем поединке.
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