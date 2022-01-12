Сильно избили. Появилось фото поддержавшего протесты казахстанского бойца после задержания ОМОНом

Ранее Куата Хамитова задержали в присутствии родных

Куат Хамитов

В сеть попали фото казахстанского бойца MMA Куата Хамитова после задержания ОМОНом.



На фото можно увидеть, что спортсмена очень сильно избили, оставив на его лице рассечения и ссадины.

По словам мамы Хамитова, бойца задерживали в их присутствии. 10 сотрудников ОМОНа положили его на пол и начали избивать.

Хамитова из-за одного поста в социальных сетях с поддержкой протестных акций в Казахстане теперь считают одним из зачинщиков.