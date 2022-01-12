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Сильно избили. Появилось фото поддержавшего протесты казахстанского бойца после задержания ОМОНом
Ранее Куата Хамитова задержали в присутствии родных
07:35
Куат Хамитов
В сеть попали фото казахстанского бойца MMA Куата Хамитова после задержания ОМОНом.
На фото можно увидеть, что спортсмена очень сильно избили, оставив на его лице рассечения и ссадины.
По словам мамы Хамитова, бойца задерживали в их присутствии. 10 сотрудников ОМОНа положили его на пол и начали избивать.
Хамитова из-за одного поста в социальных сетях с поддержкой протестных акций в Казахстане теперь считают одним из зачинщиков.
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