Официально. Известна дата долгожданного реванша Исмаилов – Минеев
Скандальная трилогия? Исмаилов и Минеев могут провести еще один очный поединок
Fight Nights Global готова к организации боя в среднем дивизионе
12:42
Исмаилов – Минеев / Фото - championat.comПрезидент Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью телеканалу «Матч ТВ» заявил, что намерен организовать третий поединок с участием Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, после того как бойцы проведут встречу 16 октября.
«Я бы с удовольствием организовал. Надо просто второй бой посмотреть, а на следующий день проснуться и начать готовить третий».
Поединок Минеева и Исмаилова состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global в Сочи на WoW Arena.
Напомним, это будет вторая очная встреча бойцов, в октябре 2018 года поединок между Минеевым и Исмаиловым завершился вничью раздельным решением судей.
По словам Исмаилова, его гонорар может оказаться даже больше, чем планировалось – более 25 миллионов рублей.
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