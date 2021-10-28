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Скандальный Дацик в боксерском поединке нокаутировал темнокожего грузинского борца. Видео
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15:37
Вячеслав Дацик
В российским промоушене «Наше дело» состоялся поединок по правилам бокса в MMA-перчатках и в клетке между скандально-известным Вячеславом Дациком и известным на YouTube-пространстве грузинским бойцом Ревазом Верулашвили.
Уже в первом раунде Верулашвили очень сильно устал, после чего бой стал односторонним. Дацик избивал своего оппонента и не единожды отправлял в нокдаун. В третьем раунде грузин упал, и его команда выбросила белое полотенце – победа Дацика техническим нокаутом в третьем раунде.
Напомним, в августе Дацик выиграл у другого YouTube-бойца Данияла Эльбаева.
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