Скандальный Дацик в боксерском поединке нокаутировал темнокожего грузинского борца. Видео

Изрядно похудевший после тюрьмы «Сын Сварога, повелителя муромских лесов из рода серых псов» снова уверенно выиграл





Вячеслав Дацик

В российским промоушене «Наше дело» состоялся поединок по правилам бокса в MMA-перчатках и в клетке между скандально-известным Вячеславом Дациком и известным на YouTube-пространстве грузинским бойцом Ревазом Верулашвили.



Уже в первом раунде Верулашвили очень сильно устал, после чего бой стал односторонним. Дацик избивал своего оппонента и не единожды отправлял в нокдаун. В третьем раунде грузин упал, и его команда выбросила белое полотенце – победа Дацика техническим нокаутом в третьем раунде.





Напомним, в августе Дацик выиграл у другого YouTube-бойца Данияла Эльбаева.